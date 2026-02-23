Il boom delle truffe digitali come riconoscerle | Whatsapp e Facebook sono stracolmi di insidie

Un aumento delle truffe digitali ha portato a un incremento di messaggi ingannevoli e chiamate fraudolente. Spesso i malintenzionati usano WhatsApp e Facebook per inviare avvertimenti falsi su bonifici sospetti o per convincere le vittime a fornire i dati bancari. Le tecniche si sono fatte più sofisticate e diffondono paura tra gli utenti. Molti scoprono di essere stati ingannati solo dopo aver perso denaro o dati sensibili. È importante riconoscere i segnali di allarme e restare vigili.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Un messaggio che avverte di un bonifico sospetto. Una telefonata di un finto operatore bancario che invita a «mettere in sicurezza» il conto. Le truffe digitali oggi parlano il linguaggio della quotidianità e colpiscono dove siamo più esposti: sul cellulare, tra un messaggio Whatsapp e una notifica su Facebook. «Il numero dei casi è in forte aumento – spiega l’avvocato Pierpaolo Florio del Foro di Firenze, esperto di diritto bancario – e riguarda ormai non solo privati cittadini, ma anche le aziende». Due sono le grandi categorie di raggiri: da una parte le truffe informatiche ‘classiche’, dall’altra quelle legate agli investimenti in criptovalute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dalle email allarmiste via PEC ai messaggi-trappola su WhatsApp: come accorgersi delle truffe digitaliLe truffe digitali si fanno sempre più elaborate.

Attacchi mirati su Facebook: truffe digitali che imitano autenticità e ingannano anche espertiUn’onda di attacchi digitali su Facebook sta seminando paura tra utenti e esperti di sicurezza.

