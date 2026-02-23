Il Bologna batte di misura e di rigore l' Udinese

Bernardeschi ha trasformato un rigore, causando la vittoria del Bologna contro l'Udinese con un risultato di 1-0. La partita si è decisa in modo semplice, grazie a un penalty conquistato e realizzato nel primo tempo. Il Bologna ha mantenuto la concentrazione e ha difeso bene il vantaggio fino al fischio finale. La squadra di Italiano ha mostrato determinazione, anche se la gara è rimasta equilibrata fino alla fine.

Al Dall'Ara termina 1-0: gara decisa dal dischetto da Bernardeschi. BOLOGNA - Al Dall'Ara il Bologna sorride: con il minimo sforzo, il team di Italiano batte l'Udinese per 1-0. All'interno di una partita per lunghi tratti apatica, il rigore realizzato da Bernardeschi al 75', regala agli emiliani il secondo successo di fila in campionato. Ad attendere ora i rossoblù ci sarà il ritorno di Europa League di giovedì contro il Brann. Per l'Udinese, invece, arriva il terzo ko di fila. Passano dieci minuti e la formazione ospite perde Solet (che era in dubbio) per infortunio.