Il bisnipote del Vate | La parola il suo universo Viviamo una crisi di verità

Il bisnipote del poeta ha scoperto che la sua vera identità deriva da un antenato famoso, dopo aver analizzato il DNA prelevato da un fazzoletto usato. La causa di questa ricerca deriva dal desiderio di capire le proprie radici e la distanza dal cognome famoso. Durante le scuole, evitava di parlare del suo passato letterario e si chiedeva perché si sentisse così diverso. La scoperta ha portato alla luce un legame nascosto con il passato familiare. Ora, cerca di affrontare questa nuova consapevolezza.

Quest’uomo ha passato la vita a prendere le distanze dal proprio cognome. Quando al Parini di Milano in classe attaccava La pioggia nel pineto abbassava la testa domandandosi: perché proprio a me? Ha verificato le sue radici attraverso l’esame del Dna prelevato dallo sperma su un fazzoletto (il bisnonno non si accontentava di spedire lettere alle amanti). E lo sa quale sarà la prima domanda di un’intervista: cosa ha in comune con lui? Invece la domanda è: in un mondo governato dai dati e dall’intelligenza artificiale, come possiamo proteggere la nostra identità? Siamo ancora in tempo per salvarci? La risposta è sì (se ci sbrighiamo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La nuova crisi della cosmologia: forse viviamo in un universo "sbilenco"Negli ultimi anni, alcuni studi suggeriscono che la forma dell’universo potrebbe essere più complessa di quanto si pensasse, mettendo in discussione le convinzioni di omogeneità e isotropia che finora lo hanno caratterizzato.

Ia, non è fantascienza ma umanesimo digitale: parola di Federico D’Annunzio, erede del VateFederico D’Annunzio, erede del Vate, riflette sul rapporto tra umanità e tecnologia in un’epoca di trasformazioni digitali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Difendere l’identità nell’era dell’IA. Intervista all’autore del libro Habeas Corpus.

Firenze, il bisnipote di D'Annunzio tenta l'impresa in ComuneE’ l’ultima impresa di D’Annunzio. Non Gabriele ma Federico, il bisnipote del Vate che già un’impresa (stavolta non epica ma economica) l’aveva già aperta a Pisa nel 2020. Ma stavolta Federico ... corriere.it