Il barocco torna a brillare Le Carnaval di Lulli rinasce al Teatro Comunale di Modena
Il ritorno di “Le Carnaval” di Lulli al Teatro Comunale di Modena si deve alla scoperta di una partitura dimenticata e restaurata. La ripresa dello spettacolo coinvolge un team di musicisti e scenografi che ripropongono l’opera con strumenti originali e costumi d’epoca. La rappresentazione attira l’attenzione di appassionati e studiosi di musica barocca, desiderosi di riscoprire un capolavoro che testimonia l’evoluzione del teatro musicale nel XVII secolo. La prima rappresentazione è prevista per questa sera.
A distanza di oltre tre secoli e mezzo dal suo trionfo alla corte di Luigi XIV, il Re Sole, l'epico opéra-ballet Le Carnaval, Mascarade Royale di Giovanni Battista Lulli, su libretto di Philippe Quinault, torna a risplendere in uno spettacolo che riporta il titolo in scena per la prima volta in epoca moderna. L’opera, al Teatro Comunale di Modena il 27 febbraio alle 20 e il 1° marzo alle 15.30, è presentata in coproduzione con il Teatro Comunale di Ferrara, dove ha debuttato lo scorso 14 febbraio. Giovedì 26 febbraio alle 18 si terrà per l’Invito all’Opera un incontro con Luca Baccolini al Ridotto del Teatro (durata 60 minuti, ingresso libero da via Goldoni 1). 🔗 Leggi su Modenatoday.it
