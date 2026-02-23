Il barocco torna a brillare Le Carnaval di Lulli rinasce al Teatro Comunale di Modena

Il ritorno di “Le Carnaval” di Lulli al Teatro Comunale di Modena si deve alla scoperta di una partitura dimenticata e restaurata. La ripresa dello spettacolo coinvolge un team di musicisti e scenografi che ripropongono l’opera con strumenti originali e costumi d’epoca. La rappresentazione attira l’attenzione di appassionati e studiosi di musica barocca, desiderosi di riscoprire un capolavoro che testimonia l’evoluzione del teatro musicale nel XVII secolo. La prima rappresentazione è prevista per questa sera.