Il 2026 di Max Pezzali è appena salpato

Max Pezzali ha annunciato il suo nuovo album, motivato dalla voglia di sperimentare nuove sonorità. Durante la conferenza a bordo di Costa Toscana, ha spiegato che il progetto nasce dall’ispirazione di un viaggio tra ricordi e innovazione. L’artista ha anche condiviso che il mese prossimo partirà in tournée, portando dal vivo le tracce del disco. La presentazione si è svolta in un’atmosfera rilassata, tra musica e chiacchiere con i fan.

© Gqitalia.it - Il 2026 di Max Pezzali è appena salpato

C'è qualcosa di molto coerente, quasi naturale, nel parlare del futuro di Max Pezzali su una nave. Non solo perché tutto parte da MAX FOREVER – The Party Boat, ma perché l'impressione, ascoltandolo durante la conferenza stampa a bordo di Costa Toscana, è quella di un artista che oggi vive la propria carriera come un viaggio continuo, senza più l'urgenza di dimostrare qualcosa. L'incontro con i giornalisti avviene in uno dei pub della nave, tra birre scure e un'atmosfera informale che somiglia più a una conversazione tra amici che a una presentazione ufficiale. Ed è probabilmente proprio questa dimensione quotidiana a rendere ancora così riconoscibile il suo universo narrativo.