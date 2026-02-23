Idstein | dove il Medioevo tedesco respira ancora

Il Medioevo si percepisce vivo ad Idstein, dove l'architettura storica e le strade lastricate raccontano ancora il passato. La causa è la conservazione attenta di edifici antichi e di un centro storico intatto, che attirano visitatori curiosi di immergersi in un’epoca passata. Le mura medievali e le torri si ergono ancora imponenti, offrendo uno scorcio autentico su un tempo lontano. La città si distingue per il suo fascino senza tempo e la sua atmosfera unica.