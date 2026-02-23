Idstein | dove il Medioevo tedesco respira ancora
Il Medioevo si percepisce vivo ad Idstein, dove l'architettura storica e le strade lastricate raccontano ancora il passato. La causa è la conservazione attenta di edifici antichi e di un centro storico intatto, che attirano visitatori curiosi di immergersi in un’epoca passata. Le mura medievali e le torri si ergono ancora imponenti, offrendo uno scorcio autentico su un tempo lontano. La città si distingue per il suo fascino senza tempo e la sua atmosfera unica.
Nelle montagne del Taunus, a meno di cinquanta chilometri da Francoforte, Idstein si nasconde dalla frenesia turistica che assedia destinazioni più note come Rothenburg ob der Tauber. Qui, tra vicoli lastricati e case a graticcio che sfidano la gravità, il tempo sembra essersi fermato al XVII secolo. Ma questa cittadina di circa quindicimila abitanti custodisce molto più di un pittoresco centro storico: conserva cicatrici profonde e splendori architettonici che raccontano nove secoli di storia tedesca. Le case a graticcio: un’architettura che sfida i secoli. Le case a graticcio, conosciute in tedesco come Fachwerk, risalgono al XII secolo e caratterizzano l’intero centro antico di Idstein. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
