Ideale tossico di bellezza e discriminazioni | dopo vent' anni dal debutto il celebre programma di Tyra Banks è più un rimorso che un ricordo nostalgico Y2K

Il programma di Tyra Banks ha lasciato un segno negativo sul modo in cui si affronta la bellezza e i pregiudizi, causando disagio tra il pubblico. La serie, arrivata dopo vent’anni dalla prima messa in onda, si concentra su temi duri come senzatetto, dipendenze e violenza. Le immagini provocatorie e le storie di vita reale scelte dalla strada alimentano un senso di inquietudine più che di intrattenimento. La trasmissione continua a sollevare domande sulla responsabilità dei media.

U n servizio fotografico a tema "senza tetto" (con persone reali scelte dalla strada per posare), un altro sugli effetti della droga, un altro ancora sulle morti volente: arma da fuoco, strangolamento, overdose. Tutto questo è successo davvero, ripreso e mostrato in un programma televisivo di fama internazionale con più di 5 milioni di spettatori. Questo era America's Next Top Model: lo show ideato dalla top model Tyra Banks. Un reality show nato con l'obiettivo di rivoluzionare il settore della moda e valorizzare un'idea di bellezza più inclusiva. Il risultato? Vent'anni dopo il debutto, America's Next Top Model è più un rimorso che un ricordo nostalgico: è un archivio di scandali e scelte discutibili messe finalmente sotto la luce del sole dalla docuserie Netflix Reality Check: Inside America's Next Top Model. Perché parlano tutti di «America's Next Top Model», il programma che debuttò nel 2003 Su Netflix è sbarcata «Reality Check», la docuserie che ripercorre il fenomeno del talent per modelle di Tyra Banks e ricostruisce le dinamiche che lo hanno reso oggi un