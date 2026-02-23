ICity Rank 2025 | Frosinone cresce di 29 punti e supera la media nazionale

Frosinone ha registrato un aumento di 29 punti nell'ICity Rank 2025, grazie a miglioramenti nelle infrastrutture digitali. Questo risultato permette alla città di superare la media nazionale, grazie a investimenti mirati e a progetti concreti di innovazione. Durante l'incontro di questa mattina nella Sala Consiliare, esperti e amministratori hanno discusso delle strategie adottate. La crescita evidenzia l'impegno del Comune nel potenziare i servizi digitali per cittadini e imprese.

Il Sindaco Riccardo Mastrangeli ha sottolineato come "la crescita registrata rappresenti un cambiamento reale, che si traduce in servizi più accessibili, procedure più rapide e maggiore trasparenza" Ad aprire i lavori sono stati il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, l'Assessore alla Digitalizzazione, Innovazione Tecnologica, Smart City e Legalità Maria Teresa Spaziani Testa e Massimiliano Pacifico, Dirigente dell'Area "Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR" della Regione Lazio. Presente anche l'ex assessore Laura Vicano.