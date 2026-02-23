I vini del Lazio protagonisti allo Slow Wine di Bologna

Il Lazio ha conquistato l’attenzione a Slow Wine di Bologna, evento dedicato ai vini autentici e sostenibili, grazie alla crescita delle aziende locali che puntano sulla qualità e l’origine. La fiera ha portato in evidenza le produzioni tradizionali e innovazioni dei produttori, attirando appassionati e professionisti. Sono stati presentati nuovi vini e tecniche di coltivazione, rafforzando il legame tra territorio e produzione. La partecipazione del Lazio ha rafforzato il suo ruolo nel panorama vinicolo italiano.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Il Lazio del vino torna protagonista a Slow Wine, la manifestazione firmata Slow Food dedicata ai vini buoni, puliti e giusti e al loro legame con il territorio. Giunta alla quinta edizione, la rassegna in programma a BolognaFiere fino a domani 24 febbraio, si è affermata come uno degli appuntamenti più autorevoli del panorama enologico nazionale, capace di richiamare ogni anno centinaia di cantine italiane, buyer, operatori Horeca e stampa specializzata. Regione Lazio e ARSIAL partecipano con uno spazio istituzionale e una collettiva composta da 28 realtà vitivinicole del Lazio, espressione delle diverse aree produttive regionali.