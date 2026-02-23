I Soprano sul set | Qualcuno vendeva informazioni segrete c' erano diversi sospettati

Steve Schirripa, interprete di uno dei personaggi principali di I Soprano, ha rivelato che sul set circolavano voci di qualcuno che vendeva informazioni segrete. La causa si lega a sospetti diffusi tra il cast e la troupe, che cercavano di scoprire chi fosse coinvolto. Durante le riprese, si sono notati comportamenti strani e conversazioni sospette tra alcuni membri del team. La questione ha acceso un certo fermento tra chi lavorava alla serie.

Steve Schirripa, volto amatissimo de I Soprano, che svela un retroscena sorprendente su copioni segreti e sospetti mai chiariti direttamente dal set. Steve Schirripa rivela che sul set de I Soprano qualcuno vendeva informazioni sulle trame. Tra copioni blindati, pagine consegnate a singhiozzo e soluzioni estreme di David Chase, la serie difese i suoi segreti ad ogni costo. Sospetti, copioni mutilati e paranoia creativa Dietro l'aura compatta e impenetrabile de I Soprano, si nascondeva una tensione degna delle sue stesse trame. A distanza di anni, Steve Schirripa, interprete di Bobby Baccalieri, ha raccontato a The Independent che qualcuno all'interno della produzione tradiva la fiducia del gruppo, vendendo informazioni riservate sulle storyline. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Quali informazioni segrete Andrea ha condiviso con Epstein? L’ex principe già rilasciatoIl 16 agosto 2001, dall’abbazia di Balmoral, Andrea ha inviato un’email a Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein.

Tragedia di Anguillara, i genitori di Carlomagno non erano sospettati di aver aiutato né coperto il femminicidioIl caso del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia ha suscitato grande attenzione, confermando come spesso le responsabilità non siano attribuibili ai genitori della vittima.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Michael Imperioli e Steve Schirripa: ‘La gente cube che I Soprano sono il loro cibo di conforto, anche se parla di assassini e tossicodipendenti’; La star di I Soprani Michael Imperioli valuta le tendenze politiche dei personaggi: Probabilmente sostenitori di Trump; Steve Schirripa, star dei Soprani, afferma che qualcuno sul set stava vendendo informazioni; Robert Duvall morto: addio all’icona di Il padrino e Apocalypse Now.

I Soprano, sul set: Qualcuno vendeva informazioni segrete, c'erano diversi sospettatiSteve Schirripa, volto amatissimo de I Soprano, che svela un retroscena sorprendente su copioni segreti e sospetti mai chiariti direttamente dal set. movieplayer.it