I Rush tornano in Italia e scelgono l' Arena Santa Giulia | il concerto

I Rush annunciano il loro ritorno in Italia per un concerto, motivato dalla forte richiesta dei fan e dalla volontà di condividere nuove canzoni dal loro ultimo album. La band ha scelto l’Arena Santa Giulia, un luogo che negli ultimi anni si è consolidato come palcoscenico principale per grandi eventi musicali. La data si avvicina, e i biglietti stanno andando a ruba. È il momento di prepararsi per una serata all’insegna della musica dal vivo.

L'Arena Santa Giulia inizia a riempire il proprio calendario di eventi. Dopo aver ospitato le gare delle Olimpiadi invernali, il nuovo palazzetto dell'intrattenimento è pronto a trasformarsi nel punto di riferimento per i cantanti. Anche di fama internazionale. Il gruppo canadese sarà in concerto il 30 marzo 2027 all'Arena Santa Giulia a distanza di 20 anni dall'ultimo concerto in Italia. Dopo vari cambi di formazione subiti negli anni, i Rush tornano sui palchi europei con il "Fifty Something Euro 2027 Tour" e con la compositrice e produttrice tedesca Anika Nilles dietro la batteria.