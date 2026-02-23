I Rush tornano in Italia dopo vent’anni | concerto celebrativo all’Arena di Santa Giulia

I Rush tornano in Italia dopo quasi vent’anni a causa di un concerto celebrativo all’Arena di Santa Giulia. La band, famosa per il loro stile unico e le lunghe sessioni dal vivo, ha deciso di riproporre il loro spettacolo storico per festeggiare il ritorno sul palco nostrano. La data scelta ha attirato molti fan desiderosi di rivedere dal vivo i loro miti musicali. L’evento segna un momento speciale per gli appassionati italiani di rock progressivo.

Milano, 23 febbraio 2026 – L’ultima volta che si sono esibiti in Italia risale a quasi vent’anni fa. Era il 23 ottobre 2007 e loro suonarono al Forum di Assago. Santa Giulia dall’hockey alla musica. Il ritorno dei canadesi Rush nel Belpaese e a Milano coincide con la nuova vita dedicata ai concerti della nuovissima Arena meneghina di Santa Giulia, reduce dalle partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Milano-Cortina, un impianto capace di ospitare fino a 16mila spettatori, il più capiente in Italia. Reunion tour. La data dei Rush all’Unipol Dome di Santa Giulia è il 30 marzo 2027 ed è inserita nel tour della reunion, un giro del mondo per celebrare i 50 anni di attività discografica del gruppo e per omaggiare Neil Peart, storico batterista dei Rush, morto nel 2020. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Parquet celebrativo per i 50 anni della Coppa Italia all'Inalpi ArenaL’Inalpi Arena si prepara a celebrare i 50 anni della Coppa Italia con un parquet speciale.

L'Arena Santa Giulia si illumina: il battesimo con le Hockey Finals di Coppa Italia e Serie AL'Arena Santa Giulia è stata inaugurata e si prepara ad accogliere le Hockey Finals di Coppa Italia e Serie A.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rush, la batterista Anika Nilles pubblica il video di ‘Fou Fou’; A3 Viridex Sabaudia a Modica, sfida chiave per il rush finale. Coach Beltrame: Dobbiamo tornare a costruire gioco e a fare punti; Riyadh Season P1, day2. CR7 torna a godersi lo show. Ale Alonso, dalle lacrime alla gioia; PRIMA CATEGORIA. Gli arbitri della prossima giornata.

Paralimpiadi al via tra 12 giorni, Santa Giulia ospita l’hockey: è l’unica sede lombarda milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

L'eredità dell'Olimpiade a Milano: dall'Arena Santa Giulia al Villaggio Olimpico, fino al nuovo palaghiaccio. E la metro aperta fino alle 2 - facebook.com facebook