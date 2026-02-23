I protagonisti Mazza | Il rigore? Un mezzo contatto fuori area Senigagliesi | Questo è il mio ruolo naturale

Leonardo Mazza ha dichiarato che il rigore assegnato, ritenuto un semplice contatto fuori area, ha deciso la partita, che la squadra cercava con determinazione. Senigagliesi ha spiegato che il suo ruolo naturale è quello di essere presente in campo senza esitazioni. La squadra ha mostrato concentrazione e impegno, convinta di poter conquistare i tre punti. La partita ha lasciato i tifosi con molte emozioni e qualche dubbio sulla decisione arbitrale.

"E’ stata una buona partita, avevamo bisogno dei tre punti – commenta Leonardo Mazza negli spogliatoi al termine della gara –, in quale modo fossero arrivati non importava. E’ poi arrivata anche una buona partita, con buone trame di gioco, senza rischiare praticamente niente. Siamo contenti. La nuova disposizione tattica? Io mi trovo bene con tutti, siamo tutti giocatori forti, in mezzo al campo siamo in tanti, chi gioca fa bene e si mette a disposizione". Il rigore reclamato dagli avversari sul suo intervento al limite dell’area? "Io ho parlato anche con il loro numero quattro che mi ha detto che era fuori dall’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Senigagliesi sbaglia sul primo gol, Mazzali fuori ruoloIl portiere Senigagliesi commette un errore grave in uscita, permettendo al Castenaso di segnare il gol che decide la partita.

Moviola Inter Napoli: tante polemiche sul contatto Rrahmani-Mkhitaryan: dal contatto in area di rigore alle proteste di ConteLa moviola di Inter Napoli analizza il controverso episodio tra Rrahmani e Mkhitaryan, che ha suscitato numerose discussioni e proteste, tra cui quelle di Antonio Conte.

