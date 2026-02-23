I programmi TV di oggi 23 febbraio 2026 | film cabaret e attualità

Il palinsesto televisivo di oggi presenta una selezione di spettacoli e film che attirano il pubblico. La causa è la voglia di intrattenimento e di aggiornamenti, che spinge gli spettatori a scegliere tra varie proposte. Su Rai 1 va in onda “Rosso volante”, un film d’avventura, mentre su Canale 5 si celebra il 30° anniversario di “Zelig” con il meglio delle puntate. Su Canale 20 trasmettono “L’ultimo dei templari”, un film storico. La serata promette diverse opzioni di svago.
Guida ai programmi TV del 23 febbraio 2026: “Rosso volante” su Rai 1, “Zelig 30 – Il meglio di” su Canale 5, “L’ultimo dei templari” su Canale 20. La prima serata del 23 febbraio offre su Rai 1 Rosso Volante, il biopic dedicato al mito dello sport Eugenio Monti. Rai 2 punta sulla nostalgia con Dirty Dancing – Balli proibiti, un classico che continua a emozionare. Su Rai 3 Massimo Giletti accende i riflettori sui grandi casi italiani con Lo stato delle cose, tra testimonianze e inchieste ad alta tensione. Canale 5 celebra trent’anni di comicità con Zelig 30 – Il meglio di, mentre Italia 1 propone l’action notturno Run All Night con Liam Neeson. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

