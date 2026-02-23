I progetti di sostegno di Simest per un packaging italiano più competitivo nel mondo

Il settore del packaging italiano ha registrato un aumento della domanda, causato dalla crescita delle esportazioni di prodotti alimentari e bevande. Questo impulso spinge molte aziende a investire in tecnologie più avanzate e sostenibili. Simest ha lanciato nuovi finanziamenti per supportare queste imprese, puntando a rafforzare la competitività sul mercato globale. La domanda di soluzioni innovative nel settore continua a crescere, favorendo un percorso di sviluppo più rapido e sostenibile.