I progetti di sostegno di Simest per un packaging italiano più competitivo nel mondo
Il settore del packaging italiano ha registrato un aumento della domanda, causato dalla crescita delle esportazioni di prodotti alimentari e bevande. Questo impulso spinge molte aziende a investire in tecnologie più avanzate e sostenibili. Simest ha lanciato nuovi finanziamenti per supportare queste imprese, puntando a rafforzare la competitività sul mercato globale. La domanda di soluzioni innovative nel settore continua a crescere, favorendo un percorso di sviluppo più rapido e sostenibile.
IL PACKAGING italiano rappresenta un comparto chiave per il nostro Paese, con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul Prodotto Interno Lordo (Pil). Si tratta quindi di un settore strettamente connesso alla forza dell’industria italiana sui mercati internazionali: nel segmento delle macchine e delle tecnologie per il packaging, infatti, circa il 78-80% del fatturato deriva dalle vendite sui mercati internazionali. In un contesto globale sempre più competitivo, però, qualità e innovazione non bastano più. "Per continuare a crescere sui mercati esteri – spiega Carolina Lonetti (nella fotografia in alto), Direttore Export e Finanza Agevolata SIMEST – è necessario affiancare alle tecnologie di elevata qualità strumenti finanziari vantaggiosi, capaci di rafforzare la competitività complessiva delle imprese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
