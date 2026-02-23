I nuovi documenti con validità illimitata partiranno ufficialmente il 30 luglio 2026

Una modifica ai documenti di identità, causata dall'introduzione delle nuove carte con validità illimitata, entrerà in vigore il 30 luglio 2026. Questa novità elimina la necessità di rinnovare la carta ogni dieci anni e riduce le visite agli uffici comunali. Per molti anziani, questa misura rappresenta un grande vantaggio, rendendo più semplice la gestione dei documenti. La novità sarà disponibile per tutti i cittadini interessati senza ulteriori adempimenti.

D imenticare la data di scadenza sulla carta d’identità e non dover più fare file agli sportelli comunali ogni dieci anni, è un piccolo sogno che diventa realtà per i cittadini più maturi. Grazie alle ultime novità introdotte dal governo, chi ha spento settanta candeline potrà finalmente contare su un documento che lo accompagnerà per sempre. Questa piccola rivoluzione nasce per semplificare la vita a chi, arrivato a una certa età, non ha più voglia di combattere con la burocrazia, ovvero l’insieme di uffici e scartoffie che spesso rendono complicate le cose più semplici. Carta Acquisti, un sostegno ai più fragili: come si ottiene e come funziona X Carta Identità 70enni: un documento senza data di fine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Iscrizioni scolastiche 2026/27: esenzione dai documenti vaccinali per i nuovi alunniPer il prossimo anno scolastico, le famiglie non dovranno più presentare i certificati vaccinali al momento dell’iscrizione dei nuovi studenti.

Imprese: dal 2026 rating di legalità più semplice e premiante, con controlli mirati e validità triennale.Il governo ha deciso di semplificare il rating di legalità per le imprese italiane, a partire dal 2026, per incentivare comportamenti corretti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Produzione nuovi documenti appello: il caso degli assegni; Epstein, nuovi documenti scuotono la Royal Family: citate Beatrice ed Eugenie; Cam edilizia, nuovo obbligo per le imprese: la relazione di rendicontazione; Epstein Files: Le ultime rivelazioni.

Cosa c’è nei nuovi Epstein filesDa giorni circolano milioni di pagine con foto, nomi e conversazioni, che stanno avendo conseguenze anche fuori dagli Stati Uniti ... ilpost.it

Epstein Files, è vero che i nuovi documenti scagionano Trump? Cosa ha scoperto il NytLeggi su Sky TG24 l'articolo Epstein Files, è vero che i nuovi documenti scagionano Trump? Cosa ha scoperto il Nyt ... tg24.sky.it

Scattato l'obbligo di collegare i Pos ai registratori telematici. Ma cosa cambia esattamente per negozi, bar e ristoranti La nuova norma non introduce nuovi documenti fiscali, ma fa dialogare direttamente i terminali di pagamento elettronici con il sistema che c - facebook.com facebook

Nuovi interrogativi sull’intervento al cuore del piccolo Domenico. Il legale della famiglia annuncia che tornerà in Procura per segnalare la mancanza, nella cartella clinica, di un documento ritenuto decisivo x.com