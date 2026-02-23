I migliori look del Fashion & Film party di British Vogue e GQ

Durante il Fashion & Film party di British Vogue e GQ, i look più sorprendenti sono stati protagonisti, attirando l’attenzione di tutti. La causa di questa grande attenzione deriva dalla creatività e dall’audacia degli outfit indossati dalle star presenti. Molti hanno scelto capi unici e dettagli curati nei minimi particolari, creando un’atmosfera vibrante di stile. La serata si è concluse con un’esplosione di eleganza e originalità, lasciando tutti con gli occhi puntati sulle prossime tendenze.

I BAFTA possono anche consegnare i trofei, ma tutti sanno che il vero spettacolo inizia quando la cerimonia si conclude. Dopo che gli applausi si affievoliscono e le telecamere si spengono, il meglio di Hollywood si riversa negli after-party sparsi per tutta Londra. E stasera, per il secondo anno consecutivo, British Vogue e GQ hanno unito le forze per organizzare il migliore di tutti: il Fashion & Film party, ospitato da Chioma Nnadi e Adam Baidawi, insieme a Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Teyana Taylor e Odessa A'zion. Vincitori, candidati e icone dell’industria sono stati accompagnati da un autista dal South Bank, a bordo di una flotta di Volvo, fino a Simpsons on the Strand per un esclusivo after-party: un luogo in cui brindare ai colleghi, rilassarsi e sfoggiare outfit davvero spettacolari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

In occasione della Fashion Week Uomo, Vogue e GQ presentano Montagna Milano in collaborazione con K-WayDurante la Fashion Week Uomo, Vogue e GQ uniscono le forze per celebrare lo stile e la cultura delle montagne italiane con Montagna Milano.

GQ e Thom Browne vanno a San Francisco, preparati al GQ Bowl Fashion Show 2026Il GQ Bowl Fashion Show 2026 si terrà il 6 febbraio a San Francisco, portando un’attenzione speciale alla moda nel contesto del football.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I look più iconici che hanno fatto la storia (di moda) del Festival di Sanremo; Occhi puntati su Renate Reinsve, attrice di talento (candidata all'Oscar), ma anche nuova icona di stile. Ecco i 10 migliori look della scandinava che ha reso il minimal decisamente meno noioso; Bafta 2026, tutti i migliori look sul red carpet in diretta da Londra | Video; I migliori look visti in campo (o in pista) alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, secondo Vogue Italia: vota il tuo preferito!.

I migliori look sul red carpet dei Premi BAFTA 2026: da Monica Bellucci a Emma Stone e Kate HudsonKate Middleton e il principe William, Emma Stone, Sadie Sink, Monica Bellucci... Nessuno ha voluto perdersi la 79ª edizione dei più importanti premi cinematografici dell'Accademia Britannica ... elle.com

I migliori look in stile gotico-romantico sfoggiati da Margot Robbie al tour promozionale di Cime TempestoseCorsetti, velluto, pizzi… Con i suoi look, Margot Robbie si è trasformata in Catherine Earnshaw ancora prima dell’uscita del film. cosmopolitan.com

Sadie Sink e Noah Jupe fotografati da Polly Brown per British Vogue. x.com

@ariannamuci_couture #liviacomiArianna Muci for British Vogue congratulations I’m so honored to be your Brand Ambassador - facebook.com facebook