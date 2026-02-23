I medagliati azzurri accendono l’Arena | l' ingresso nella cerimonia di chiusura

I medagliati azzurri hanno acceso l’Arena durante la cerimonia di chiusura, segnando la fine dei Giochi di Milano Cortina. La loro presenza ha riempito di entusiasmo gli spettatori, mentre gli atleti si sono congratulati tra loro. L’Italia ha conquistato 30 medaglie, un risultato mai raggiunto prima in questa edizione. La manifestazione si è conclusa con un grande spettacolo di luci e musica, lasciando un ricordo indelebile.

Con lo spegnimento del braciere olimpico, si sono chiusi ufficialmente i Giochi di Milano Cortina. Un’edizione da record per l’Italia, chiusa con ben 30 medaglie, numero mai raggiunto prima alle Olimpiadi invernali. Guarda l’ingresso dei medagliati azzurri nella cerimonia di chiusura all’Arena di Verona e rivivi ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Italia, Vittozzi e Ghiotto saranno i portabandiera azzurri nella cerimonia di chiusuraVittozzi e Ghiotto rappresenteranno l’Italia alla cerimonia di chiusura.

Milano Cortina, Ghiotto e Vittozzi portabandiera nella cerimonia di chiusura: chi sono i due olimpionici azzurriGhiotto e Vittozzi saranno i portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica all’Arena di Verona.

Sfilano i campioni italiani a Milano-Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, il programma del 14 febbraio: Davide Fadani e gli azzurri accendono il ghiaccio a Milano.

La magia, la delicatezza, la bellezza dell’Inno con la di #PaoloFresu con l'orchesta e il coro della Fondazione Arena di Verona, i medagliati azzurri, la nostra bandiera che sventola sull’Arena vicino alla bandiera olimpica #MilanoCortinaOlympics2026 x.com

RTL 102.5. . Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia di chiusura: l’ingresso dei medagliati italiani all’Arena di Verona. Gli azzurri hanno fatto il loro ingresso per la sfilata finale, il pubblico ha regalato loro una calorosa ovazione. Applausi continui - facebook.com facebook