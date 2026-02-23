Il grande maestro di cerimonia Marco Balich ha sottolineato come l’armonia, richiamata durante l’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, faccia sembrare il tempo più breve. La sua spiegazione si basa sulla connessione tra emozioni positive e sensazioni di rapidità. Durante l’evento, molte persone hanno commentato quanto l’atmosfera fosse coinvolgente e fluida. La sensazione di leggerezza ha colpito anche gli spettatori, che si sono lasciati trasportare dall’energia dell’evento.