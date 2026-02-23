I giochi dell’armonia
Il grande maestro di cerimonia Marco Balich ha sottolineato come l’armonia, richiamata durante l’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, faccia sembrare il tempo più breve. La sua spiegazione si basa sulla connessione tra emozioni positive e sensazioni di rapidità. Durante l’evento, molte persone hanno commentato quanto l’atmosfera fosse coinvolgente e fluida. La sensazione di leggerezza ha colpito anche gli spettatori, che si sono lasciati trasportare dall’energia dell’evento.
Quando regna l’armonia, la stessa richiamata dal gran maestro di cerimonia Marco Balich in occasione dell’evento di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il tempo vola. E così è stato. Pare ieri l’accensione del braciere all’Arco della Pace, così come le prime gare, le medaglie che sono via via piovute colorandosi spesso, più di quanto sia mai accaduto, d’azzurro. Una grande festa popolare che ha rinnovato nel pianeta la meritata fama del nostro paese che sa accogliere e mostrarsi nella propria bellezza senza superbia, ma al contrario con la genuina umiltà di chi sa di potersi offrire per quel che è. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
San Siro accende i Giochi. Le Olimpiadi di Milano-Cortina partono nel segno dell'armoniaSan Siro si riempie di passione con oltre 67.
Leggi anche: Fontana dell’Armonia, stanziati i fondi per gli interventi di riparazione
Si può misurare l'Armonia
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olympus Playground, Le Sfide dell’Armonia Umana; Olimpiadi 2026, cerimonia di chiusura a Verona: dall’armonia alla bellezza; Sulle Olimpiadi e la vera Armonia; Milano Cortina 2026: accessori olimpici tra stile e innovazione.
Armonia sotto i Cinque Cerchi: si accendono i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026Il tema della serata Armonia: un’idea pensata per unire le diverse anime dell’Italia. Sport, storia, arte e musica si sono fusi in una notte di festa collettiva sotto i Cinque Cerchi. ilsicilia.it
Olimpiadi 2026, cerimonia di chiusura a Verona: dall’armonia alla bellezzaL'Arena di Verona (Foto AP/Antonio Calanni) Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra musica ... msn.com
“Pace Armonia Umanità Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi – si è sfogato con i follower, via Instagram, il rapper Ghali, tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi di ieri –. Le persone sono ci - facebook.com facebook