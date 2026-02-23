i bambini hanno un senso della giustizia innato e non va rovinato

La scoperta di un recente studio rivela che i bambini possiedono un naturale senso di giustizia fin dalla prima infanzia. La ricerca ha mostrato come i piccoli reagiscano con empatia e giustizia quando assistono a situazioni di ingiustizia, rivelando una capacità innata. Questo risultato contrasta con l'idea che la moralità si impari esclusivamente con l'esperienza e l'educazione. La scoperta potrebbe cambiare il modo in cui si educano i più piccoli.

Per lungo tempo si è creduto che i neonati fossero esseri puramente egoisti, guidati solo da bisogni primari, e che la moralità fosse un "addestramento" impartito faticosamente dalla società. Tuttavia, le più recenti scoperte nel campo della psicologia dello sviluppo e delle neuroscienze stanno ribaltando questo paradigma. Emergerebbe, infatti, che l'essere umano nasca equipaggiato con una bussola etica primitiva, una sensibilità verso il giusto e l'ingiusto che si manifesta ben prima dell'apprendimento del linguaggio. Uno studio condotto nel 2025 ha evidenziato quanto sia radicata l'indignazione infantile di fronte a un torto.

