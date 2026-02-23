I 121 anni della fondazione del Rotary International le colonne del Massimo si illuminano di blu e giallo oro

Il teatro Massimo di Palermo si illumina di blu e oro per celebrare i 121 anni di fondazione del Rotary International. La scelta dei colori richiama il simbolo dell'organizzazione, che ha promosso numerosi servizi alla comunità nel corso degli anni. La luce delle colonne si accende per rendere omaggio a un secolo e un anno di impegno e solidarietà. La notte si accende di colore, mentre la città si prepara a commemorare questa ricorrenza.

Le colonne del teatro Massimo di Palermo si sono illuminate per tutta la notte dei colori del Rotary International che proprio oggi festeggia i suoi 121 anni dalla sua fondazione. Il blu è il giallo oro, emblemi di dedizione e integrità ed eccellenze nel servizio. L'iniziativa del club Oaletmo Baia dei Fenici è stata condivisa da molti dei club appartenenti all'area Panormus e soprattutto è stata ben accolta dalla dirigenza del Teatro Massimo.

Nel messaggio di febbraio, il Presidente del Rotary International Francesco Arezzo, di ritorno dall’India per l’inaugurazione del nuovo Centro della Pace, invita i soci a continuare ad agire per generare un cambiamento concreto e duraturo nel mondo. https - facebook.com facebook