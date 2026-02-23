Hull-Derby martedì 24 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Hull City ha perso terreno in campionato, raccogliendo solo un punto nelle ultime tre partite e perdendo contro il Chelsea in FA Cup. La causa di questa battuta d’arresto risiede nelle difficoltà offensive e nelle assenze chiave che hanno indebolito la squadra. I tifosi sono preoccupati per le prossime sfide, mentre gli allenatori cercano di trovare soluzioni per invertire il trend negativo. La partita contro il Derby rappresenta un’occasione importante per rialzarsi.

Dopo un buon periodo di forma l'Hulll City ha segnato il passo, con un solo punto conquistato nelle ultime tre di campionato e la prevedibile sconfitta contro il Chelsea in FA Cup. I Tigers restano sempre saldamente in zona playoff, con cinque punti di margine sulla settima in classifica e una partita in mano, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com Hull-Derby (martedì 24 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiHull-Derby si gioca martedì 24 febbraio 2026 alle 20:45, dopo che Hull City ha perso slancio, conquistando solo un punto nelle ultime tre partite e subendo una sconfitta contro il Chelsea in FA Cup.