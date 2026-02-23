Hull-Derby martedì 24 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L’Hull City ha subito una battuta d’arresto a causa di tre risultati deludenti, tra cui la sconfitta contro il Chelsea in FA Cup. La squadra ha faticato a mantenere il ritmo dopo un buon avvio, conquistando appena un punto nelle ultime tre partite di campionato. La situazione ha portato a cambi tattici e a una maggiore pressione sulla squadra, che cerca una reazione già nella prossima gara contro il Derby.

Dopo un buon periodo di forma l’Hulll City ha segnato il passo, con un solo punto conquistato nelle ultime tre di campionato e la prevedibile sconfitta contro il Chelsea in FA Cup. I Tigers restano sempre saldamente in zona playoff, con cinque punti di margine sulla settima in classifica e una partita in mano, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com Middlesbrough-Leicester (martedì 24 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Middlesbrough, che aveva vinto sei partite consecutive, subisce due sconfitte e un pareggio che fermano la sua rincorsa in campionato. Bologna-Milan (martedì 03 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiQuesta sera il calcio torna protagonista a Bologna con la sfida tra Bologna e Milan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Hull City vs Derby County Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 24-02-2026; Pronostico Hull City - Derby County - Quote & Statistiche - 24 febbraio 2026, Championship, Inghilterra; Hull City AFC - Derby County Pronostico e confronto quote 24.02.2026; Pronostico Swansea-Preston 24 Febbraio 2026: 34ª Giornata di Championship. 17Diciassettesima giornata di campionato. DOMENICA 15 FEBBRAIO, ore 15:30. Stadio Comunale- Sant’Andrea di Conza Vi aspettiamo per sostenere insieme la nostra squadra! #asdsantandrea #secondacategoria #gironef #lndcampania #derby - facebook.com facebook