Huijsen nella bufera pubblicato sui social un contenuto offensivo verso la popolazione asiatica Cosa è successo e le scuse dell’ex Juve

Huijsen ha pubblicato sui social un commento offensivo rivolto alla comunità asiatica, scatenando reazioni di sdegno tra gli utenti. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti, che hanno condannato il messaggio e richiesto spiegazioni. Dopo le polemiche, l’ex giocatore si è scusato pubblicamente, ma il caso ha continuato a suscitare discussioni sui social. La vicenda si è conclusa con diverse prese di posizione da parte degli internauti.

© Juventusnews24.com - Huijsen nella bufera, pubblicato sui social un contenuto offensivo verso la popolazione asiatica. Cosa è successo e le scuse dell’ex Juve

Huijsen nella bufera dopo aver pubblicato sui social un contenuto offensivo verso la popolazione asiatica. Le scuse del giocatore. La Juve osserva da lontano le vicende legate ai suoi ex talenti, con Dean Huijsen finito al centro di una pesante polemica diplomatica. Il difensore centrale classe 2005 ha ripubblicato sui social un contenuto ritenuto offensivo verso la popolazione asiatica. ULTIMISSIME JUVE LIVE Come riportato da Diario AS, l’episodio ha scatenato dure critiche in Cina, costringendo il club spagnolo a intervenire. Il Real Madrid ha pubblicato un messaggio di scuse sulla piattaforma Weibo, accompagnato dalle parole del giovane calciatore: “Mi scuso sinceramente, ho inoltrato involontariamente contenuti offensivi e me ne rammarico”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Antonelli nella bufera, ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen Fuorionda sul bob a 4 israeliano “da evitare”. Bufera su Rai2. Le scuse del direttore Lollobrigida. Cosa è successoDurante una trasmissione su Rai2, è stato trasmesso un commento considerato offensivo su quattro atleti israeliani, definendoli “da evitare”. Approfondimenti, notizie e discussioni Real Madrid, bufera social su Huijsen per un presunto post razzista: il difensore chiede scusaAlla Casablanca si respira un clima di grande tensione negli ultimi giorni: dopo la polemica legata all'episodio tra Prestianni e Vinicius, sta prendendo piede un nuovo caso a tema razzismo ... msn.com Huijsen nella bufera, attacco alla Liga sui social: cos'è successoGiovane, ma con tanta personalità: Huijsen lo ha dimostrato ancora una volta. Il difensore classe 2005 del Real Madrid ha attaccato duramente la Liga e il movimento arbitrale spagnolo dopo il ... tuttosport.com