Hoxha segna al 93’ Modella Sf può esultare

Hoxha ha segnato al 93’ il gol decisivo, portando la Modella S.F. alla vittoria contro il Riese. La squadra di casa aveva già segnato due volte, mentre il Riese si era portato in vantaggio con un gol di Codeluppi. La partita si è conclusa con il risultato di 3-2, grazie anche alla rete di Fontanesi. La sfida ha visto un finale emozionante, con i padroni di casa che hanno reagito negli ultimi minuti.