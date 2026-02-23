Hoxha segna al 93’ Modella Sf può esultare
Hoxha ha segnato al 93’ il gol decisivo, portando la Modella S.F. alla vittoria contro il Riese. La squadra di casa aveva già segnato due volte, mentre il Riese si era portato in vantaggio con un gol di Codeluppi. La partita si è conclusa con il risultato di 3-2, grazie anche alla rete di Fontanesi. La sfida ha visto un finale emozionante, con i padroni di casa che hanno reagito negli ultimi minuti.
RIESE 2 MEDOLLA S.F. 3 RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi (87’ Pirondi), Incerti, Bonora, Teocoli, Manicardi (56’ Borghi), Prandi, Fontanesi, Mazzoli, Fall (78’ Leonardi). A disp: Benati, Carra, Mussini, Malvezzi, Di Stasio, Marastoni. All: Pavesi. MEDOLLA S.F.: Neri, Pastorelli (63’ Vanga), Saracino (80’ Malavasi), Hoxha, Sentieri, Leozappa, Serroukh, Zanoli (46’ Trajkovic), Guidone, Franco (87’ Techu), Adusa. A disp: Maccarinelli, Bagni, Covili, Bugneac. All: Semeraro. Arbitro: Fogacci di Bologna Reti: 10’ Serroukh, 18’ Mazzoli, 39’ Manicardi, 74’ Franco, 93’ Hoxha Note: Pastorelli, Trajkovic, Vanga, Fall, Manicardi, Incerti, Posponi e mister Pavesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Benevento da infarto: sbaglia un rigore al 93', segna il gol vittoria al 102'! Crollo SalernitanaIl Benevento ha vinto all’ultimo secondo, sbagliando un rigore al 93’ e segnando il gol decisivo al 102’.
