Howtan Re porta Holy Pop a Casa Sanremo Chateau d’Ax PALAITALIA Enit in mostra sei opere della collezione

Howtan Re presenta “Holy Pop” a Casa Sanremo Chateau d'Ax PALAITALIA Enit a causa del Festival della Canzone Italiana, portando sei opere della sua collezione più recente. L'artista espone dipinti vivaci che riflettono il suo stile distintivo, attirando l’attenzione dei visitatori. La mostra si inserisce nel programma dell’evento, offrendo un'occasione unica per scoprire i lavori di Re. La rassegna rimarrà aperta fino alla fine della manifestazione.

In occasione del Festival della Canzone Italiana, Howtan Re approda a Casa Sanremo Chateau d'Ax PALAITALIA Enit con una mostra personale che presenta sei opere della collezione Holy Pop, tra i cicli più intensi e riconoscibili della sua produzione recente. Le opere resteranno esposte per tutta la durata del Festival al primo piano della struttura dove, il 25 febbraio alle ore 19.00, il pubblico e gli addetti ai lavori potranno incontrare l’artista per un momento di dialogo e di approfondimento sul progetto Holy Pop. Al centro dell’esposizione vi sono sei opere, sei sculture che interrogano i visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cultura: Anzil, a Cividale mostra Holy Pop di Howtan Re legge realtÃL'esposizione inaugurata alla presenza del ministro Giuli Cividale del Friuli, 18 nov — Howtan Re è capace, con le sue opere, di regalare emozioni autentiche e, a tratti, anche istanti di felicità. ilgazzettino.it

Mulier, Ecce Filius Tuus, l'artista iraniano Howtan Re alla Chiesa degli artistiArte, religione e diritti delle donne iraniane,questo racchiude l'installazione Mulier, Ecce Filius Tuus di Howtan Re, artista di origini iraniane e di religione musulmana,in arrivo nella cornice ... romatoday.it

