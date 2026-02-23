Hockey USA | oro dedicato a Johnny Gaudreau il ricordo

Johnny Gaudreau, noto come “Johnny Hockey”, ha ispirato la vittoria degli USA grazie alla sua determinazione, nonostante le sfide personali legate a un infortunio. La sua presenza in campo ha motivato la squadra e portato all’oro, rendendo il risultato ancora più significativo. La vittoria rappresenta un tributo al suo impegno e al suo talento, che hanno lasciato un segno duraturo nel cuore dei tifosi. La squadra ha dedicato il successo a lui con grande emozione.

Dopo anni indimenticabili con i Calgary Flames, squadra che lo aveva scelto al Draft, Johnny Gaudreau aveva intrapreso una nuova avventura con i Columbus Blue Jackets, continuando a impressionare per talento, velocità e carisma. In carriera anche brillanti apparizioni con la nazionale degli Stati Uniti, con la quale nel 2018 aveva conquistato il bronzo ai Mondiali in Danimarca. Johnny aveva solo 31 anni, ma il suo addio ha lasciato un vuoto enorme nella famiglia, negli amici e nel mondo dell’hockey. Una notizia shock per molti sportivi che hanno sempre sottolineato anche la sua umanità fuori dal ghiaccio. 🔗 Leggi su Sportface.it

L’oro degli USA nell’hockey a Milano Cortina: il legame con Lake Placid e la dedica a Johnny GaudreauL’oro degli USA nell’hockey a Milano Cortina deriva dalla forte tradizione sportiva e dalla passione per il ghiaccio.

Usa nella storia: oro olimpico nell’hockey. Battuto il CanadaGli Stati Uniti hanno vinto l’oro olimpico nell’hockey battendo il Canada, un risultato che mancava da 46 anni.

Team USA Wins Olympic Gold, Honors Johnny Gaudreau in Emotional Celebration with His Children

Gli Usa vincono la battaglia sul ghiaccio: il Canada spreca e crolla all’overtime. L’oro dell’hockey atteso da 46 anniGli Stati Uniti battono il Canada all'overtime conquistando l'oro olimpico nell'hockey su ghiaccio che mancava dal 1980 ... ilfattoquotidiano.it

Trionfo Usa nella finale hockey su ghiaccio alle Olimpiadi: Canada ko, rivivi la direttaSale l'attesa a Milano per il super derby che chiuderà il torneo maschile, con in campo le più grandi stelle della NHL: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Un oro per Johnny Per "Johnny Hockey", Johnny Gaudreau, numero 13 Johnny Gaudreau nel 2024 era ai Columbus Blue Jackets, dopo essere stato a Calgary Flames che lo avevano scelto al Draft. Johnny era anche uno della nazionale degli Stati Uniti, nel - facebook.com facebook

Il momento più commovente delle Olimpiadi. I giocatori della nazionale di Hockey USA portano i figli del loro compagno Johnny Gaudreau a festeggiare, con in mano la maglia numero 13 del padre dei 2 bambini. Johnny Gaudreau é morto nell’agosto 2024, in x.com