Hockey blitz d’acciaio della Securfox a Trieste | Bernardoni colpisce Facchinetti alza il muro

Una partita intensa si è risolta con un risultato di 1-0, quando la Securfox Forlì ha conquistato il campo dell’Edera Trieste. La causa di questa vittoria deriva da un’azione decisa di Bernardoni, che ha segnato il gol decisivo, mentre Facchinetti ha difeso con efficacia. La squadra romana ha mostrato determinazione e solidità, riuscendo a mantenere il vantaggio fino al fischio finale. La partita si è decisa nei dettagli e lascia spazio alle prossime sfide.

Una vittoria all'italiana, di corto muso, ma pesante come un macigno. La Securfox Forlì espugna l'insidioso fortino dell'Edera Trieste con un 1-0 di stampo calcistico, confermando la propria leadership nel Qualification Round al termine di una battaglia fisica e tattica.