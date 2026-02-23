Ho imparato a sognare | la nuova commedia di Luca Giacomozzi al Teatro Roma

Cosa: Il debutto dello spettacolo teatrale Ho imparato a sognare, scritto e diretto da Luca Giacomozzi. Dove e Quando: Al Teatro Roma (Via Umbertide, 3), dal 26 febbraio all’8 marzo 2025. Perché: Una commedia brillante e umana che esplora la capacità di rinascere attraverso l’amicizia e il coraggio di affrontare il proprio passato. Il sipario del Teatro Roma si prepara ad aprirsi su una narrazione che promette di toccare le corde più profonde dell’animo umano, senza rinunciare alla leggerezza del sorriso. Dopo il riscontro più che positivo ottenuto nella passata stagione con Si vede che era destino, l’autore e regista Luca Giacomozzi torna in scena con una nuova creatura teatrale intitolata Ho imparato a sognare. 🔗 Leggi su Ezrome.it

“Ho imparato a sognare” di Luca Giacomozzi al Teatro RomaLuca Giacomozzi ha scritto e diretto “Ho imparato a sognare” al Teatro Roma, dopo il successo di “Si vede che era destino”.

