Hiljemark critica la paura della squadra nel primo tempo | Sono arrabbiato

Hiljemark critica la paura della squadra nel primo tempo, attribuendola a un approccio troppo cauto che ha penalizzato la prestazione. Durante la partita, il centrocampista ha sottolineato come questa timidezza abbia frenato gli attaccanti e compromesso il risultato. La Fiorentina, infatti, si è trovata in difficoltà nelle prime fasi, mentre poi ha reagito nel secondo tempo. La squadra deve migliorare la mentalità per evitare errori simili in futuro.

In campo si è disputata una gara di alto livello tra Fiorentina e Pisa, valida per la 26esima giornata di Serie A, con un esito favorevole ai padroni di casa per 1-0. L’analisi post gara del tecnico si è concentrata sull’andamento della sfida, sull’impatto degli episodi chiave e sulle scelte tattiche che hanno guidato la ripresa, offrendo una lettura centrata sui fatti raccolti sul terreno di gioco. Nel primo tempo la squadra ha mostrato una certa paura e difficoltà nell’impostare la manovra, mentre nel secondo tempo è emersa una maggior determinazione e una gestione del gioco più accurata. Cuadrado è entrato durante la ripresa, portando nuove soluzioni offensive e contribuendo a dare dinamicità alla fase propositiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato»Hiljemark critica la squadra dopo la partita contro la Fiorentina, attribuendo le sue parole alla paura vista nel primo tempo.

Gasperini a DAZN: «Stasera ci sono mancate qualità nel primo tempo ed energia nella ripresa. Così non è facile contro la Juve che è una squadra forte»Il tecnico Gasperini ha commentato la prestazione della sua squadra nella sfida contro la Juventus, sottolineando alcune difficoltà nel gioco, sia in fase offensiva che difensiva.

Pisa, Hiljemark: Primo tempo con tanta paura. In Serie A devi giocare con la testa leggeraLa sconfitta per 1-0 nel derby contro la Fiorentina, firmata dal gol di Kean al 13’, lascia il Pisa ultimo in classifica a quota 15 punti, insieme. tuttomercatoweb.com

Hiljemark amaro: Troppa paura. Abbiamo giocato solo il secondo tempoOscar Hiljemark, allenatore del Pisa sconfitto a Firenze con la Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo il match: Nel primo tempo abbiamo giocato con molta paura, nel secondo ... firenzeviola.it