Hiljemark critica la paura della squadra nel primo tempo | Sono arrabbiato

Hiljemark critica la paura della squadra nel primo tempo, attribuendola a un approccio troppo cauto che ha penalizzato la prestazione. Durante la partita, il centrocampista ha sottolineato come questa timidezza abbia frenato gli attaccanti e compromesso il risultato. La Fiorentina, infatti, si è trovata in difficoltà nelle prime fasi, mentre poi ha reagito nel secondo tempo. La squadra deve migliorare la mentalità per evitare errori simili in futuro.

In campo si è disputata una gara di alto livello tra Fiorentina e Pisa, valida per la 26esima giornata di Serie A, con un esito favorevole ai padroni di casa per 1-0. L’analisi post gara del tecnico si è concentrata sull’andamento della sfida, sull’impatto degli episodi chiave e sulle scelte tattiche che hanno guidato la ripresa, offrendo una lettura centrata sui fatti raccolti sul terreno di gioco. Nel primo tempo la squadra ha mostrato una certa paura e difficoltà nell’impostare la manovra, mentre nel secondo tempo è emersa una maggior determinazione e una gestione del gioco più accurata. Cuadrado è entrato durante la ripresa, portando nuove soluzioni offensive e contribuendo a dare dinamicità alla fase propositiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

