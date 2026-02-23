hideki kamiya si scaglia contro chi fa spoiler su resident evil requiem e gli augura la morte

Hideki Kamiya ha criticato duramente chi ha diffuso spoiler su Resident Evil Requiem, perché rovina l’esperienza di gioco. La sua reazione nasce dalla frustrazione di chi desidera scoprire la storia senza anticipazioni, soprattutto in un momento in cui i leak si moltiplicano sui social. Kamiya ha anche commentato con toni severi, augurando ai responsabili del comportamento di subire conseguenze spiacevoli. La questione continua a dividere fan e appassionati di videogiochi.

Le polemiche sugli spoiler tornano a scuotere il mondo dei videogiochi. Questa volta a intervenire è stato Hideki Kamiya, storico director giapponese, che ha reagito con parole durissime contro chi sta diffondendo anticipazioni sulla trama di Resident Evil Requiem. In un post pubblicato su X, Kamiya ha augurato “mille morti” agli autori delle fughe di notizie, accusandoli di distruggere la felicità di fan e sviluppatori. Non è la prima volta che il creativo si distingue per toni sopra le righe, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sull’etica degli spoiler. Il caso arriva a pochi giorni dall’uscita ufficiale del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

