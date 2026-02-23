Hauge prima di Bodo Glimt-Inter | Ex compagni al Milan erano contenti quando ho segnato all’andata

Jens Petter Hauge ha raccontato che i suoi ex compagni del Milan erano felici quando ha segnato contro l’Inter in Champions League. La causa di questa reazione deriva dal suo passato al club rossonero e dalla rivalità tra le squadre. Hauge ha spiegato come il gol abbia suscitato entusiasmo tra i compagni, anche se ora si prepara a giocare contro il Bodo Glimt. La partita si avvicina e lui si concentra sulla sfida futura.

L'ex ala rossonera Jens Petter Hauge, oggi di nuovo al BodoGlimt, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Champions League con l'Inter, in programma domani sera a 'San Siro'. L'attaccante norvegese, già protagonista all'andata con la rete del momentaneo 2-1, ha raccontato con evidente emozione le sensazioni legate al suo ritorno nello stadio che lo ha visto vestire la maglia del Milan. «Com'è tornare a San Siro? Bello, è uno stadio particolare. Milano è speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale.