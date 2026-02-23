Ha contribuito a definire l’identità del rap italiano | Militant A degli Assalti Frontali a Palermo

Militant A degli Assalti Frontali ha contribuito a plasmare il rap italiano, portando la sua esperienza a Palermo. La sua presenza al PunkFunk di via Napoli, giovedì 26 febbraio alle 21.30, attira molti appassionati di musica e cultura urbana. Da oltre trent’anni, l’artista si distingue per testi diretti e un messaggio forte. La serata promette di essere un’occasione per ascoltare le sue storie di impegno e passione. La sua esibizione ravviverà il panorama musicale locale.

Giovedì 26 febbraio, alle 21.30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli, 810) ospita uno dei fondatori del rap italiano: Militant A degli Assalti Frontali, che porta con sé oltre trent’anni di musica e impegno sociale. Tra i pionieri del rap in lingua italiana, ha condotto un percorso che unisce musica e attivismo. La sua storia affonda le radici nella Roma della fine degli anni Ottanta, dentro l’esperienza di Onda Rossa Posse, collettivo musicale nato come emanazione di Radio Onda Rossa. Selection e support nel corso dell'appuntamento del 26 febbraio sono a cura di 4RaroSound, cui è affidato il compito di introdurre e chiudere la serata con le sue selezioni musicali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

