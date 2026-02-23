Gubbio se manca il guizzo finale | Dobbiamo essere più concreti in attacco

Il Gubbio ha perso contro l’Arezzo, causa una mancanza di incisività in attacco. Nonostante una buona preparazione e una partita combattuta, i padroni di casa non sono riusciti a trovare il gol decisivo. La squadra ha mostrato impegno, ma ha faticato a concretizzare le occasioni create. La sconfitta casalinga interrompe una serie positiva e mette in evidenza la necessità di maggiore concretezza nelle ultime fasi di gioco.

Non è bastata la buona preparazione e interpretazione del match al Gubbio che contro l’ Arezzo prima della classe è incappato nella prima sconfitta casalinga del 2026. Lo 0-1 punisce i rossoblù che però hanno saputo approcciare bene alla partita, con la colpa però di non aver praticamente mai impensierito il portiere avversario per errori tecnici e di scelta negli ultimi metri di campo. Mister Di Carlo analizza così i 90 minuti nel post gara: "Partita equilibrata e giocata bene. Sapevamo che l’Arezzo era forte nelle transizioni. Abbiamo fatto un errore nel primo tempo con Krapikas che ha fatto una bella parata su Pattarello e un errore nella ripresa quando é arrivato il gol di Ravasio e non abbiamo saputo coprire gli spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

