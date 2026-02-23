Guarderò questa foto e ricorderò che sono stata più forte di quanto credessi | la prima foto di Sellier dopo il taglio al volto

Sellier ha condiviso la prima foto dopo il taglio al volto, spiegando che il gesto ha rappresentato una prova di forza personale. La donna ha scritto di sentirsi più resistente di quanto pensasse e ha ringraziato chi le ha offerto supporto. La sua immagine, pubblicata sui social, mostra un sorriso che nasconde una ferita ancora visibile. La foto testimonia il percorso di recupero e il desiderio di andare avanti nonostante le cicatrici.

"So che un giorno guarderò questa foto e ricorderò che sono più forte di quanto avessi mai creduto. G razie per tutte le vostre parole di supporto, volevo solo farvi sapere che sto abbastanza bene ". Con questa didascalia Kamila Sellier ha pubblicato la prima foto sui social dopo l'impressionante infortunio al viso nei quarti di finale dei 1500 metri di short track. La polacca si era ferita dopo una caduta innescata dalla statunitense Kristen Santos – Griswold e che ha coinvolto – per fortuna senza conseguenze per lei – anche Arianna Fontana. E proprio la lama dei pattini di Fontana ha tagliato il viso della collega, che per pochissimo non ha avuto conseguenze anche al'occhio.

Come sta Kamila Sellier operata al volto dopo il taglio della lama al volto: mostra solo l’occhio sanoKamila Sellier è apparsa sui social dopo l’intervento al volto, avvenuto a causa di un taglio causato da una lama.

Short track, Kamila Sellier tranquillizza sulle sue condizioni: “Sono più forte di quanto pensavo”Kamila Sellier rassicura sulle sue condizioni dopo l'incidente durante i quarti di finale dei 1500 metri nello short track al Forum di Assago.

