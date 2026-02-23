Guarda in camera ospita Astral Pillow e canto antico

Guarda in Camera ha portato in scena “Astral Pillow” e “Canto Antico” per il quarto anno consecutivo, a causa della volontà di valorizzare le arti locali. La rassegna, promossa dal Chiostro dei Domenicani di Lecce, trasforma l’hotel in un palcoscenico vivace, offrendo performance di musica e installazioni visive. La scelta di coinvolgere artisti emergenti ha attirato un pubblico attento e curioso. La serata ha mostrato come l’arte possa animare spazi insoliti.