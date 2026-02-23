Guarda in camera ospita Astral Pillow e canto antico
Guarda in Camera ha portato in scena “Astral Pillow” e “Canto Antico” per il quarto anno consecutivo, a causa della volontà di valorizzare le arti locali. La rassegna, promossa dal Chiostro dei Domenicani di Lecce, trasforma l’hotel in un palcoscenico vivace, offrendo performance di musica e installazioni visive. La scelta di coinvolgere artisti emergenti ha attirato un pubblico attento e curioso. La serata ha mostrato come l’arte possa animare spazi insoliti.
Quarto anno per Guarda in Camera, iniziativa ideata e organizzata dal Chiostro dei Domenicani di Lecce, che trasforma l’hotel in contenitore di diverse espressioni artistiche. Un’occasione che permette anche al pubblico local di avere accesso a spazi abitualmente destinati agli ospiti della struttura e di entrare in contatto con originali progetti artistici, ogni anno diversi. Dopo allestimenti site specific di mostre fotografiche e pittoriche, Guarda in Camera 2026 si prepara a conquistare i visitatori con l’installazione “Astral Pillow” del visual artist Hermes Mangialardo e con la performance sonora “Canto Antico” dell’artista Vera Di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
