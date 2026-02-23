grifone ko la prima in casa agli umbri basta un gol

Clamoroso allo Zecchini: il Grosseto di mister Indiani, capolista solitario, cede in casa, all’Orvietana di mister Pascali, che viaggia in zona playout, per la prima sconfitta casalinga del campionato. Un Grosseto sotto tono quello che ha ceduto alla formazione umbra, al termine di una gara assai combattuta. I due tecnici, avversari-amici, schierano formazioni rimaneggiate rispetto a domenica scorsa. Doccia ghiacciata ieri pomeriggio per il Grosseto che, dopo solo due minuti, si trova in svantaggio ad opera di una brillante Orvietana. A siglare il gol per gli ospiti è l’attaccante Caon il quale trafigge il portiere Marcu in uscita sfruttando nel migliore dei modi un malinteso fra Montini e Gonnelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

