Graziani senza filtri sulla Juve | Errori tecnici incredibili Prendere gol al primo tiro? Me lo spiego soltanto in un modo

Graziani commenta con durezza la sconfitta della Juve, attribuendo il risultato a errori tecnici incredibili. La sua analisi si concentra sui numerosi sbagli commessi dalla squadra, che ha subito un gol al primo tiro in porta. Secondo l'ex calciatore, la causa principale risiede in una serie di errori tattici e di concentrazione. La partita lascia spazio a molte domande sulla preparazione e sulla gestione della squadra.

Graziani critica la Juve dopo la sconfitta col Como: dalla prestazione inaccettabile della squadra bianconera agli errori tattici. La pesante sconfitta subita dalla Juventus continua a generare aspre discussioni. La Vecchia Signora ha mostrato lacune evidenti contro i lariani, scatenando le reazioni degli addetti ai lavori che analizzano il momento negativo attraversato dai bianconeri. Il clamoroso tonfo ha messo in luce una grave fragilità mentale e tecnica. Ospite della nota trasmissione televisiva La Nuova DS, Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione sulla prestazione della formazione guidata da Spalletti.

Khephren Thuram dopo Juve Lazio: «Abbiamo dato tutto, prendere gol al primo tiro dà fastidio. L’Inter? Giocheremo ancor di più per vincere!»Khephren Thuram si presenta con un volto teso dopo il pareggio contro la Lazio.

Pistocchi sulla Juve: «Non è un periodo fortunato: al primo tiro in porta prende gol. Ho visto una squadra poco lucida. Ecco dove devono migliorare»Pistocchi ha osservato che la Juventus subisce un gol al primo tiro in porta, evidenziando le difficoltà difensive della squadra.

Graziani: Cambiare Vanoli un controsenso. Piccoli deve diventare adulto prestoIl commento di Graziani a Radio Bruno ... msn.com

