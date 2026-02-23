Grazia e ferocia al servizio dell' atletica Così è nato il record bis di Zaynab Dosso

Zaynab Dosso ha stabilito un nuovo record nei 60 metri, grazie alla sua determinazione e velocità. La gara si è conclusa con uno scatto potente che ha sorpreso gli spettatori, spingendola oltre i limiti precedenti. La sua presenza in pista dimostra come forza e calma possano convivere, e la sua famiglia ha sempre sostenuto la sua passione per l’atletica. La gara si è appena conclusa, lasciando tutti senza parole.

Anche Wonder Woman si truccava. Se devi salvare il mondo, all’appuntamento vacci carina. E se l’appuntamento è con il record di velocità fa lo stesso. Bella, brava, bis. Zaynab Dosso lo ha concesso a se stessa e all’atletica azzurra. A Torun, Polonia. Correndo in 6’99 e stabilendo il record italiano sui 60 metri. Battendo se stessa: quel record infatti era il suo. "Sono molto contenta. Non me l’aspettavo perché dopo tre false partenze era difficile rimanere concentrati". Lo ha fatto a modo suo: sorridendo. E nel suo stile: ciglia folte, chignon, unghie laccate. A Vanity ha raccontato che "nei giorni off sono sempre con i tacchi, anche se devo andare a fare la spesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Atletica, Meeting di Ostrava: Zaynab Dosso domina i 60 metri. Tempo pazzescoL’atletica italiana torna a brillare a Ostrava, dove Zaynab Dosso ha corso i 60 metri in modo impressionante.

LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou, c’è Zaynab Dosso nei 60 metriQuesta mattina il Meeting di Ostrava prende il via con alcune gare di alto livello.

ZAYNAB VOLA E IN UN ATTIMO È GIÀ ROAD TO LOS ANGELES 2028! Si sono appena concluse le meravigliose Olimpiadi di Milano-Cortina e arriva subito il primo squillo dagli sport estivi. Una super Zaynab Dosso migliora di due centesimi il suo - facebook.com facebook

TRIS DI REGINE Nadia Battocletti conquista il sesto titolo italiano consecutivo nella corsa campestre. Larissa Iapichino vince il World Indoor Tour nel salto in lungo. Zaynab Dosso è la prima azzurra sotto i 7 secondi nei 60 metri. ABBIAMO SOLO CAMPIONE x.com