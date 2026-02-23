Gravina città d’arte – viaggio tra nobiltà archeologia e panorami

Gravina si mostra come una città ricca di storia e bellezze, a causa della sua lunga tradizione culturale e delle sue antiche architetture. Durante un tour di sabato 28 febbraio alle 16:30, i visitatori scopriranno i palazzi nobiliari, i resti archeologici e i panorami mozzafiato che caratterizzano il centro storico. La passeggiata inizia in Piazza A., dove si raduna il gruppo pronto a esplorare le meraviglie locali.

Gravina Città d’Arte – Viaggio tra Nobiltà, Archeologia e PanoramiSabato 28 febbraio Ore 16:30Punto d’incontro: Piazza A. Scacchi (davanti alla Banca Unicredit)Un itinerario guidato alla scoperta della bellezza artistica e storica di Gravina in Puglia, tra dimore nobiliari, archeologia e scorci suggestivi. Il percorso prende avvio con la visita alla Casa Museo Palazzo Pomarici Santomasi, elegante residenza seicentesca legata alla famiglia baronale Santomasi, dove si conservano ambienti nobiliari, reperti archeologici provenienti da Botromagno, una raffinata pinacoteca con opere del Barocco napoletano e gli affreschi della cripta rupestre di San Vito Vecchio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Sulle orme degli Arvali: il 14 dicembre la grande conclusione del viaggio tra archeologia e arte contemporanea alla Magliana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Arriva da Gravina la coreografia made in Puglia del viaggio della torcia olimpica; Arte pubblica e periferie, avviso della città metropolitana; Gravina 2028, intervistato Lovero; Arte pubblica e periferie, ecco l’avviso della Città Metropolitana per la riqualificazione urbana.

Là dove il silenzio parla: Gravina e i suoi misteri sotterraneiLa Gravina più segreta ha le ore contate. Complici le atmosfere da brivido del weekend appena cominciato, in città sono stati organizzati tre itinerari a tema, che uniranno storia, archeologia e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Festival delle Città Identitarie: arrivano Gravina e CaprioglioIl Festival delle Città Identitarie giunge alla sua XI edizione e sbarca a Chioggia. «Il Festival delle Città Identitarie ha indicato, fin dalla nascita nel 2018, la via per il rilancio della nostra ... ilgiornale.it

Nella Via Micaelica della Murgia, libro edito da Algramà , balza agli occhi la prima Cattedrale di Gravina, la Grotta di San Michele. Un 'attrattiva religiosa e turistica per la città capitale italiana della cultura 2028,come noi tutti ci auguriamo. - facebook.com facebook