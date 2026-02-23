Grave incidente in moto | ragazzino di 17 anni va in arresto cardiaco

Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto in un grave incidente in moto a Cremona, probabilmente a causa di una perdita di controllo. L’impatto ha causato un arresto cardiaco, e ora si trova in condizioni critiche in ospedale. I soccorritori hanno immediatamente intervenuto sul luogo dell’incidente, ma il giovane ha bisogno di cure intensive. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

Un ragazzo di appena 17 anni lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale a Cremona. Viaggiava su una moto quando, attorno alle 13 di lunedì, si è scontrato con un'auto in via Sesto. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Il ragazzo è finito in arresto cardiocircolatorio ed è stato soccorso dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuta con tre equipaggi su ambulanza, automedica e autoinfermieristica. Il diciassettenne è stato trasferito all'ospedale di Cremona con manovre di rianimazione in corso. La conducente della vettura, 61 anni, non ha riportato traumi evidenti ed è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti.