grande successo per il carnevale di marina di pisa le fiabe conquistano il litorale

Il Carnevale di Marina di Pisa ha attirato migliaia di persone, grazie alle elaborate parate di carri e alle performance delle maschere dei bambini. La grande affluenza si deve alla varietà di spettacoli e alle iniziative dedicate alle famiglie, che hanno coinvolto anche i più piccoli in laboratori creativi. La piazza principale si è trasformata in un mare di colori, con decine di figuranti e musica dal vivo. La festa continua con altri eventi previsti questa settimana.

Marina di Pisa, 26 febbraio 2026 – Un pomeriggio di colori, musica e partecipazione: successo da record per il Carnevale di Marina di Pisa 2026 che ha fatto registrare una straordinaria affluenza di pubblico. L'appuntamento è stato organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa e Confcommercio Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano, il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il contributo di Fiva Confcommercio Pisa, Sib Confcommercio Pisa e Country Club Boccadarno.

