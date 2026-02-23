gran premio la torre vince pizzi

Pizzi vince il 64° Gran Premio La Torre, attirando un grande pubblico grazie alla giornata soleggiata. La gara si svolge a Fucecchio, in un evento che richiama appassionati da tutta la regione. Centinaia di spettatori si sono radunati lungo il percorso, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La vittoria di Pizzi si aggiunge a una tradizione che continua a entusiasmare gli appassionati di ciclismo locale. La competizione si conclude con entusiasmo per tutti i partecipanti.

Fucecchio (Firenze), 23 febbraio 2026 - Un successo di pubblico come non si vedeva da tempo (grazie alla bella giornata primaverile) per il 64° Gran Premio La Torre - Memorial Simonetto Campigli nel ricordo di uno dei primi promotori ed organizzatori della gara. Un bel segnale per la stagione appena iniziata. Riservato, a élite e under 23 ed organizzato dall’U.C. Torre 1949, dalla famiglia Testai (Rino, il direttore organizzativo con i figli Simone e Alessandro), dagli sportivi della località fucecchiese con la Contrada Torre, la corsa quest’anno era inserita nel calendario nazionale presenti 130 corridori di venti società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Argomenti discussi: GRAN PREMIO LA TORRE, IN TOSCANA E' GIA' TEMPO DI RIVINCITA, STAVOLTA NAZIONALE; Domenica si corre il Gran premio La Torre, in memoria di Simonetto Campigli; Gran premio La Torre, cambia la viabilità intorno a Fucecchio; Nicolò Pizzi vince il Gran Premio La Torre.

