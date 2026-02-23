Graduatorie GPS seconda fascia sostegno 2026 | escluso il 2025 26 entrano i laureandi in SFP Errata corrige Ministero

Il Ministero ha corretto le graduatorie GPS seconda fascia sostegno 2026, eliminando la fascia 202526 e includendo i laureandi in SFP. La modifica, comunicata attraverso un'errata corrige, riguarda sia l'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 sia la tabella di valutazione dei titoli. La decisione influisce sui candidati che puntano a ottenere una posizione nel prossimo anno scolastico. La novità ha suscitato reazioni tra gli interessati.

Graduatorie GPS 2026: errata corrige del Ministero sia all'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 sia alla tabella di valutazione dei titoli A8 seconda fascia sostegno

GPS 2026 seconda fascia sostegno: il 2025/26 vale? I laureandi in SFP possono iscriversi? Discrepanza tra decreto e tabella

Il processo di aggiornamento delle GPS 202628 ha preso il via lunedì 23 febbraio alle 12, con una finestra fino alle 23.

Sostegno, anno scolastico 2025/26 inutile sia per seconda fascia GPS che secondo ciclo Indire?

GPS 2026: educazione motoria primaria, come iscriversi in seconda fascia

Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI

GPS 2026/2028: Come e chi può inserirsi in prima e in seconda fascia oltre che nelle graduatorie d'istituto

GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso.

Graduatorie GPS 2026: pubblicata l'Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domanda

Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028.

Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domanda

Parte oggi, 23 febbraio, l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028. Le Gps sono elenchi provinciali a validità biennale utilizzati dal ministero.

È possibile iscriversi in due graduatorie sia su cdc che sostegno Io dovrei iscrivermi in seconda per la classe di concorso (a18) non essendo abilitata e in prima con riserva per il sostegno (sto facendo il tfa) è possibile