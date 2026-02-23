Graduatorie GPS e certificazioni informatiche in 24 ore l’affondo della Gilda degli Insegnanti | I docenti precari come sempre sono trattati come un bancomat

La Gilda degli Insegnanti denuncia che i docenti precari vengono sfruttati come fonti di guadagno attraverso il mercato delle certificazioni informatiche, necessarie per aggiornare le graduatorie GPS in sole 24 ore. La protesta nasce dal fatto che molte certificazioni vengono vendute a prezzi elevati, rendendo difficile per i docenti accedere rapidamente alle nuove posizioni. La questione mette in luce come i titoli digitali siano diventati un business lucrativo nel settore scolastico.

La Gilda degli Insegnanti denuncia il business dei titoli informatici per l'aggiornamento delle graduatorie GPS. Il sindacato critica l'accreditamento ACCREDIA e il raddoppio dei punteggi, superiori a quelli di una laurea magistrale, chiedendo al Ministero tutele per i precari ed evidenziando il rischio di mercimonio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS docenti 2026, certificazioni informatiche. CSPI: non penalizzare chi ha titoli non Accredia non ancora inseritiIl CSPI chiede di non penalizzare i docenti con certificazioni informatiche già acquisite nel biennio 2024-2026, anche se non ancora inserite ufficialmente nelle GPS 202628.

Leggi anche: GPS 2026, criticità nella dichiarazione della riserva prevista dalla Legge 68/1999 per docenti precari con disabilità. La Gilda: “Necessario correttivo”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Apertura graduatorie GPS 2026: date, novità OM e punteggi certificazioni; Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l’Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo.

Graduatorie GPS: ecco l’elenco delle certificazioni linguistiche valide. Quali sono a scadenza. Allegato D1GPS 2026/28: il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione alla compilazione della domanda, ha pubblicato l'allegato D1 all'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 contenente l'elenco degli ent ... orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026/28 aperte: Docenti.it ti guida (punteggio, provincia, domanda)Si parte con l’aggiornamento GPS dal 23 febbraio 2026 alle ore 12:00. Si apre la finestra per presentare l’istanza di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), valide per il ... orizzontescuola.it

Domanda A chi da seconda fascia sostegno passa in prima nelle graduatorie GPS, le certificazioni informatiche già conseguite verranno riconosciute o bisogna rifare la formazione - facebook.com facebook