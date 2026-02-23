GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato, causando grande attenzione tra gli insegnanti in attesa delle nuove graduatorie. Per aiutare chi vuole evitare errori, offriamo una guida ebook e una sessione di consulenza di gruppo. Solo cinque posti sono disponibili per questa opportunità. La consulenza mira a chiarire i passaggi fondamentali prima dell’apertura ufficiale delle graduatorie, prevista per lunedì 23 febbraio. Chi desidera partecipare può ancora iscriversi.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

