GPS 2026 | laureandi iscritti al percorso 60 CFU possono inserirsi con riserva in prima fascia Pillole di Question Time

Il decreto GPS 2026 ha permesso ai laureandi iscritti al percorso di 60 CFU di inserirsi con riserva nella prima fascia. Durante la trasmissione del 21 febbraio su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto a Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti quali siano le procedure per chi si laurea dopo la scadenza delle domande. La discussione si è concentrata sui tempi e le modalità di aggiornamento delle graduatorie. Sono state chiarite le possibilità di inserimento per i futuri insegnanti.

Nel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è parlato delle modalità di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze per chi si laurea dopo la chiusura delle domande. Il focus è stato posto sulla possibilità di accesso alla prima o alla seconda fascia per chi completa sia la laurea magistrale che i 60 CFU entro il 30 giugno.