Google messages semplifica la creazione di nuove chat di gruppo

Google Messages ha aggiornato il modo in cui si creano le chat di gruppo, rispondendo alla crescente domanda di comunicazioni collettive. La causa di questa modifica è il bisogno di rendere più semplice e immediato avviare conversazioni multiple. L’interfaccia mostra ora pulsanti più chiari e un percorso più diretto, facilitando l’aggiunta di membri e la gestione delle chat. L’aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di chi utilizza frequentemente gruppi di contatti.

aggiornamento del flusso di avvio delle chat in Google Messages offre una prospettiva orientata alle conversazioni di gruppo, con modifiche visibili nell'interfaccia e nel percorso operativo. l'adozione è testata in una versione di anteprima che introduce una gestione dell'avvio delle nuove conversazioni sempre più orientata ai contatti multipli e alle chat di gruppo. l'obiettivo è snellire l'attivazione delle conversazioni mantenendo una parity funzionale tra chat singole e di gruppo, ma con una leggera riallocazione delle azioni necessarie. nuovo flusso di avvio chat in google messages. nella versione di test, google elimona il pulsante dedicato alla creazione di gruppi all'avvio e privilegia una interfaccia di selezione multipla fin dall'inizio.