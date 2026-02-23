Gli sport delle Olimpiadi invernali sono davvero sport?

Il termine “sport” ha generato dibattito perché molti si chiedono se le discipline olimpiche invernali siano davvero sport. La definizione deriva dall’inglese “disport”, legato al piacere fisico e allo svago, ma spesso si confonde con attività di intrattenimento o di intrattenimento più che con competizioni vere e proprie. La differenza tra sport e hobby resta sottile e spesso soggettiva, anche considerando il ruolo delle competizioni ufficiali.

Che cosa si intende per “sport”? Perché, per dire, cucinare è un hobby, mentre il tennis è uno sport? Il termine è un’abbreviazione della parola inglese disport, a sua volta derivata dal francese desport, che significa "divertimento, piacere fisico o spirituale". Capite che, messa così, possiamo allargare molto l’orizzonte di cosa sia uno sport. Leggere è un piacere spirituale, possiamo concordare, allora perché non è uno sport? E il grattarsi la schiena? E bersi una birra dopo una giornata particolarmente stressante? Dopotutto non esiste una definizione precisa del termine sport, non è come dire carota, martello o triangolo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-CortinaDal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: quali sono gli sport olimpici e le sedi dei Giochi invernaliLa corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta.

Milano Cortina 2026: la storia delle Olimpiadi Invernali, tra sport, identità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Alpi Francesi 2030: quando, dove, sedi e sport delle prossime Olimpiadi Invernali; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Si muore durante le Olimpiadi? Gli sport più pericolosi e i peggiori incidenti; Ghiotto, Giacomel, Moioli e non solo: il programma del 13 febbraio.

Il medagliere finale delle Olimpiadi invernali 2026: Italia quarta (ma da record)La Norvegia svetta su un podio completato da Stati Uniti e Paesi Bassi. Gli azzurri superano il primato di Lillehammer '94 e lo fanno raccogliendo frutti in ben 10 discipline ... sport.quotidiano.net

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-CortinaDal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ... fanpage.it

I complimenti del mondo dello sport all’Italia, per aver ospitato queste meravigliose Olimpiadi Invernali - facebook.com facebook

Le Olimpiadi rappresentano uno dei momenti più alti dello sport mondiale: un’occasione unica di confronto agonistico, ma anche di incontro umano e culturale. L’evento per eccellenza dove lo sport diventa un mezzo di pace. Quest’anno le Olimpiadi anche un x.com