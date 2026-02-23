Giancarlo Guani, Stefano Mei, Maria Cristina Mirabello e Andrea Menichinelli ricevono le Benemerenze civiche e una medaglia d’oro in riconoscimento ai loro contributi. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha premiato le figure locali per gli successi nello sport, nel sociale e nella storia della città. La cerimonia si è svolta in un edificio pubblico, con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni. La cerimonia continua con altri riconoscimenti programmati per questa settimana.

Tre Benemerenze civiche e una medaglia d’oro sono state conferite ieri mattina dal sindaco Pierluigi Peracchini rispettivamente a Giancarlo Guani, Stefano Mei e Maria Cristina Mirabello e Andrea Menichinelli. Riconoscimenti a coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, arti, cultura, industria, lavoro, scuola, sport, con iniziative sociali, assistenziali, filantropiche, atti di coraggio e abnegazione civica, o con il raggiungimento di importanti traguardi sociali o professionali, abbiano illustrato la collettività cittadina e servito con particolare dedizione le libere istituzioni. "Attraverso il loro lavoro – ha spiegato il sindaco – e il loro impegno nello sport, nella ricerca storica, nel volontariato e nella promozione sociale hanno fatto la differenza, contribuendo a costruire una città più inclusiva e coesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Camera iperbarica, ultimo paziente: "A rischio le cure per gli spezzini"L’ultimo paziente spezzino entrerà domani nella camera iperbarica di Massa, dove riceverà trattamenti in regime di convenzione.

Gli ultimi Tramonti. Chiude lo storico ristorante portato a Barcellona dai fratelli spezziniDopo 45 anni di attività, Tramonti 1980 chiude i battenti a Barcellona.

Argomenti discussi: Gli spezzini in evidenza . Nello sport, sociale e storia; Campionato provinciale di scacchi della Spezia, vince Riccardo Mergoni.

Gli spezzini sono sempre più ricchi: È migliorata la qualità della vitaLa Spezia – Lo Spezzino cresce in qualità della vita. E guadagna sette posizioni nella classifica generale redatta annualmente dal quotidiano economico Italia Oggi. La provincia dell’estremo levante ... ilsecoloxix.it

Gli Spezzini alle urneLa Spezia - Si sono aperte le urne per l'elezione del sindaco della città di Spezia. Nella tarda mattinata, l'affluenza risultava in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale: il 12,20% contro il ... ilsecoloxix.it

